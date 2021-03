Des félins tentent de dévorer une truie?

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4328 Karma: 11404

Olyer surtout titre erroné, puisqu'il me semble qu'il s'agit d'une belle truie et non d'un cochon surtout titre erroné, puisqu'il me semble qu'il s'agit d'une belle truie et non d'un cochon

Contribution le : Aujourd'hui 13:46:58