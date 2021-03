Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Le masque de nez 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43750 Karma: 20228 Une équipe de chercheurs mexicains a mis au point une nouvelle protection contre le coronavirus : le masque de nez !





Coronavirus : on vous présente les masques de nez

Contribution le : Aujourd'hui 20:23:15

LeFreund Re: Le masque de nez 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4337 Karma: 11420 Oh bordel... on dirait du Groland

Contribution le : Aujourd'hui 20:29:00

Waugh228 Re: Le masque de nez 0 #3

Levis Inscrit: 01/12/2009 21:28 Post(s): 501 Karma: 194 Moi j'ai une meilleure idée pour lutter contre le COVID-19 lors des repas : une sonde gastrique.



De rien.

Contribution le : Aujourd'hui 20:40:31

Skwatek Re: Le masque de nez 0 #4

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43750 Karma: 20228 LeFreund : Mais tellement ! : Mais tellement !

Contribution le : Aujourd'hui 20:44:27