Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu as oublié de prendre tes médicaments : 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4337 Karma: 11420 Quand tu as oublié de prendre tes médicaments :

Vous navigateur est trop vieux

(une femme sur un pont)

Contribution le : Aujourd'hui 21:11:07

JCM77 Re: Quand tu as oublié de prendre tes médicaments : 0 #2

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 853 Karma: 889

@LeFreund a écrit:

Quand tu as oublié de prendre tes médicaments :





"...mais que t'as des bonnes godasses quand même..." Citation :"...mais que t'as des bonnes godasses quand même..."

Contribution le : Aujourd'hui 21:43:12