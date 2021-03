Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Violente chute en saut à ski

Le Norvégien Daniel Andre Tande fait une une lourde chute en saut à ski durant la dernière étape de la Coupe du monde à Planica, en Slovénie. Transporté à l'hôpital de Ljubljana, il a été intubé afin de stabiliser son état puis placé dans un coma artificiel par précaution. D'après le responsable de l'équipe nationale, il souffre d'un poumon perforé et d'une fracture à une clavicule.





Daniel Andre Tande WYPADEK PLANICA 2021

Aujourd'hui 09:11:35

Variel Re: Violente chute en saut à ski

C'est sûrement le seul de l'hôpital à être en coma artificiel et intubé pour un accident. Pauvre vieux.

Aujourd'hui 09:54:24

FMJ65 Re: Violente chute en saut à ski

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11377 Karma: 3486

J'ai comme l'impression qu'il ouvre trop le ski gauche à la sortie du tremplin ?

Une chute à 100km/h, même avec pente favorable, c'est jamais anodin ....

J'espère qu'il n'en gardera pas de séquelle. C'est le pire cauchemar de tout sauteur !

Aujourd'hui 10:01:16