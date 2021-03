Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une portière frôle un muret 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43754 Karma: 20233



Vous navigateur est trop vieux Une portière frôle un muret lorsqu'une femme descend d'une voiture. Petite frayeur.

Contribution le : Aujourd'hui 10:43:26

alfosynchro Re: Une portière frôle un muret 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8700 Karma: 3852 C'est sûr que du marbre comme ça, ça ne se refait pas facilement!

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:00

FMJ65 Re: Une portière frôle un muret 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11380 Karma: 3486 Ca n'a pas eu l'air d'émouvoir une seule seconde la dame !......

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:31

Skwatek Re: Une portière frôle un muret 0 #5

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43754 Karma: 20233 @FMJ65 : Tu veux dire qu'elle est restée de marbre ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:52