Ma prochaine caisse sera japonaise

La foule de spécificités de cette caisse, détaillées dans le vidéo, est proprement hallucinante !

Avec une caractéristique qui parle : 0-100km/h en 1.69s et 0-300km/h en 10s ...



(et puis à la fin, j'adore la caisse qui doit atteindre 530km/h .... Elle met juste 400km/h dans la vue de ma caisse ! )



Contribution le : Aujourd'hui 12:27:43