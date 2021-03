Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Singe obèse Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Un singe obèse trouvé sur un marché du quartier Min Buri de la capitale thaïlandaise à cause de toute la nourriture qu'il recevait des visiteurs du marché. Le macaque de trois ans nommé Godzilla a pèse environ 20 kg, soit plus du double de son poids normal. Apparemment, des responsables de la faune ont visité le marché le 25 mars après-midi et Godzilla a été envoyé dans un refuge, où il sera soumis à un régime strict et à de l'exercice afin de lui permettre un retour dans la nature.



Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13493 Karma: 4835 @Olyer Je devrais mettre -1 à cette vidéo, mais je ne pense pas que ce soit toi qui aies gavé le singe…

Disons que tu l'échappes belle avec un sujet pareil.

