CYNTHIA EST ATTEINTE DE SCHIZOPHRÉNIE



‍‍ À l'occasion de la semaine de la schizophrénie, Cynthia, 21 ans et atteinte de cette maladie, témoigne.CYNTHIA EST ATTEINTE DE SCHIZOPHRÉNIE‍‍

Contribution le : Hier 23:03:33