Cristiano Ronaldo quitte le terrain suite à un but refusé

Valentin Ramos - Furieux de voir son but refusé dans les arrêts de jeu, Cristiano Ronaldo sort avant le coup de sifflet final (pas de VAR ni de goal line dans ces qualifications). Le Portugal aurait dû repartir avec la victoire contre la Serbie #SERPOR #CristianoRonaldo Valentin Ramos - Furieux de voir son but refusé dans les arrêts de jeu, Cristiano Ronaldo sort avant le coup de sifflet final (pas de VAR ni de goal line dans ces qualifications). Le Portugal aurait dû repartir avec la victoire contre la Serbie#SERPOR #CristianoRonaldo

Pelle d'or Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 74911 Karma: 6457 j'ai arrêté de regarder quand ils étaient à SRB 0-2 POR du coup je n'ai pas vu ce fait de jeu, mais il est vrai que je ne comprends pas le refus de ce but.

