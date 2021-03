Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Chaud le camion, chaud... 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 14890 Karma: 11759 Bon la musique est cool !





Truck Driver Dangerously Attempts to Skip Traffic

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:23

mawt1 Re: Chaud le camion, chaud... 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6024 Karma: 1506 Je sais pas s'il essaye vraiment de skip le traffic ou plutôt d'éviter une collision..?



En tout il l'a échapé belle!! Je l'imaginais même entrain d'être bloqué au terre plein.

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:07

gazeleau Re: Chaud le camion, chaud... 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3489 Karma: 2851 @mawt1 collision imminente !



Il s'en sort extrèmement bien! Saint Christophe va se voir sur des dizaines de médaillons dans sa cabine ce soir avec cierges et tout et tout.

Contribution le : Aujourd'hui 20:02:45