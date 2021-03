La prudence d'une maman

Je m'installe Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 440 Karma: 228

"Oh no" ==> "Oh je viens de réaliser que mon idée est merdique et surtout dangereuse pour mes enfants ... Mais je continue à filmer"

"Ah zut ils sont trop loin pour les filmer là, vite faut que je cours pour avoir une meilleur vue !"



petit détail pas marrant : il y a plus d'accidents de luges que de skis pour les enfants, et il est vivement recommandé d'avoir un adulte en bas de la pente au cas où (leur éviter de sortir de la piste, les ralentir/stopper s'ils foncent vite dans un obstacle, etc.)

Un adulte en haut de la pente ne sert strictement à rien (après si on est 2, un en bas, un en haut, pourquoi pas)

