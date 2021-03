Un homme qui nage au sommet d’une cascade se fait emporter par le courant

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12367 Karma: 5618







Man Swept away by a stream falls down a waterfall while recording TikTok VIDEO Juares Canyon Mexico



Petit regard furtif de « et merde, je suis foutu », quand il cesse de lutter :



Contribution le : Aujourd'hui 15:13:52