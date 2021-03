Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Les funérailles d’une meuleuse 5 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12367 Karma: 5618 Attention, on voit une meuleuse mourir au début de la vidéo.



C’était une meuleuse très aimée, et tous ses amis outils sont venus lui rendre hommage en l’accompagnant dans son dernier voyage.







Tags supplémentaires : enterrement scie obsèques cérémonie disqueuse outil décès

Contribution le : Aujourd'hui 15:28:06