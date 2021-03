L'éruption du volcan volcan Fagradalsfjall (Islande) filmé au drone FPV

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 852 Karma: 1256







+ d'autres vidéos sur sa chaine Le volcan Fagradalsfjall, près de la capitale Reykjavik, est entré en éruption ces derniers jours après 800 ans de sommeil. Les vidéastes Bjorn Steinbekk et Ása Steinars en ont profité pour le filmer en le survolant avec leur DJI FPV.Crater surfing DJI FPV style!Autre vidéo du même volcan, avec le même drone FPVThe volcanic eruption in Iceland! With DJI FPV drone

