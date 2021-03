Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Incendie d'une rafinerie en Indonésie + Tenter de sauter par dessus une écluse (fail) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4114 Karma: 3643 Une explosion, suivie d'un gigantesque incendie a eu lieu à la rafinerie de Balonga en Indonésie, la vidéo regroupe quelques vidéos montrant l'explosion et/ou l'incendie impressionnant



Vous navigateur est trop vieux





Un jeune homme est filmé en train de tenter de sauter par dessus une écluse, la réception a dû être douloureuse



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:41:01

zoondoz Re: Incendie d'une rafinerie en Indonésie + Tenter de sauter par dessus une écluse (fail) 0 #3

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 512 Karma: 185

@alfosynchro a écrit:

2/ Il se coupe lui-même l'élan avant de s... comment dire ?...



de s'écraser comme une merde ?



C'est vrai que sa technique est parfaite pour se rater. Et en plus, il a dû avoir bien mal aux dents. Citation :de s'écraser comme une merde ?C'est vrai que sa technique est parfaite pour se rater. Et en plus, il a dû avoir bien mal aux dents.

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:58