https://www.facebook.com/107195444019434/videos/243575584183101 Francis Lalanne invite les gens à s'embrasser pendant une manifestation à Nice contre les restrictions sanitaires liées au coronavirus.

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3504 Karma: 2857 Il a trouvé son combat, sa raison de vivre, sa raison de chanter ! Il sera la première victime lorsque cette épidémie finira.

