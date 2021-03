Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Bientôt plus que des robots dans les entrepôts! Boston Dynamics 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4347 Karma: 11506 Des emplois pénibles en moins, grâce à ces géniaux robots de Boston Dynamics :



Introducing Stretch

Contribution le : Aujourd'hui 18:29:05