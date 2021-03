Sauvetage impressionant de 2 personnes tombées à travers la glace d'un lac gelé (Suisse)

Options du sujet Imprimer le sujet

Source 20min.ch La REGA , à l'aide d'un de leurs nombreux hélicoptères, a sauvé 2 personnes tombées à travers la glace d'un lac de Seealp dans le canton suisse d’Appenzell Rhodes-Intérieures :

