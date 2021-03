Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Des hardes de cerfs tournent en rond 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43793 Karma: 20278 Des hardes de cerfs tournent en rond dans leurs enclos à Lovozero, en Russie. Un comportement destiné à se protéger d'éventuels prédateurs, les cerfs les plus forts marchant dans la partie extérieure de la ronde.





В Арктике олени водят хоровод для защиты детенышей и самок от хищников

Contribution le : Aujourd'hui 09:29:44

Yazguen Re: Des hardes de cerfs tournent en rond 0 #3

Maître GIF Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 12339 Karma: 10706



Islamic remix dance Pendant se temps là, les propriétaires des rennes font également leur danseIslamic remix dance

Contribution le : Aujourd'hui 10:17:37