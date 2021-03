Options du sujet Imprimer le sujet

rorodsr300 le projet fantôme de Boeing pour arnaquer l'Europe et Airbus 3 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03/2020 17:30 Post(s): 26 Karma: 102

SONIC CRUISER, le projet fantôme de Boeing pour arnaquer l'Europe et Airbus

Contribution le : Aujourd'hui 15:31:01

Variel Re: le projet fantôme de Boeing pour arnaquer l'Europe et Airbus 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13544 Karma: 4854

Pas étonnant qu'on ait 2 termes différents pour les désigner. USA et fair-play.Pas étonnant qu'on ait 2 termes différents pour les désigner.

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:00