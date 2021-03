Best Of web 13

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8737 Karma: 3873

@Siegfried

Les deux premiers extraits, le saut en motoneige, le saut en moto avec l'avion rouge qui passe en dessous...

Et il y a des prises de vues où le pilotage du drone relève de la prouesse, et j'ai du mal à le concevoir...

Je me sens un peu largué du coup.

