Le canal de Suez bloqué dans Flight Simulator

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69905 Karma: 32342 Le canal de Suez bloqué dans Flight Simulator





Microsoft Flight Simulator | Suez Canal Blocked | Flight Simmers Dispatched

@PurLio

@PurLio

Et il y a moyen de simuler le pilotage d'un super tanker dans le canal de Suez ?

Et il y a moyen de simuler le pilotage d'un super tanker dans le canal de Suez ?

On n'arrête pas le progrès !

