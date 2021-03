Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Jouer au foot avec une éolienne 1 #1

Olyer

Lads Kick Football Into Wind Turbine

Contribution le : Aujourd'hui 11:05:02

guapelot Re: Jouer au foot avec une éolienne 0 #2

guapelot

Rien ne se passe avant 45 sec. Si ça peut vous éviter 45sec de vidéos tremblotante et mal cadrées..

Mais beau dégagement de l'éolienne !

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:00

Variel Re: Jouer au foot avec une éolienne 0 #3

Variel

Cadrer une éolienne en vertical, et louper néanmoins la moitié des vues, il faut oser.

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:44