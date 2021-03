Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus [FAIL] VTT 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69909 Karma: 32345 VTT Fail





Guy Falls Hard Over Concrete Fence While Attempting Bike Trick - 1178171

Contribution le : Aujourd'hui 14:54:54

zoondoz Re: [FAIL] VTT 0 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 515 Karma: 190 Il se relève après, c'est bon signe. Ça aurait pu laisser plus de séquelles.

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:11

gazeleau Re: [FAIL] VTT 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3535 Karma: 2871 Il faut forger pour être forgeron,

ou plutôt: il faut se vététer la gueule pour accrobassir.

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:55