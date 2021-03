Options du sujet Imprimer le sujet

La vie à bord d'un bateau + Inconvéniant du télétravail

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4130 Karma: 3661 ), en montre qu'il semble compliquer de se maintenir debout



Une femme commence une réunion en télétravaille mais son chien en décide autrement



