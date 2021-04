Quand tu t'arrêtes un moment pour contempler le paysage

Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer

Inscrit: 22/05/2015 14:25

Horse Sits Down Like Eeyore



Edit: Merci LeFreund, c'est bien comme ça. Horse Sits Down Like EeyoreEdit: Merci LeFreund, c'est bien comme ça.

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:37

LeFreund Re: Un cheval profite du paysage pépère 0 #2

LeFreund ce titre serait mieux "Quand tu t'arrête un moment pour contempler le paysage"

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:17

Olyer Re: Un cheval profite du paysage pépère 0 #3

Olyer
Inscrit: 22/05/2015 14:25
LeFreund Pas faux, c'est tout un art de trouver un bon titre...

Contribution le : Aujourd'hui 12:06:10