Options du sujet Imprimer le sujet

Karalol Le moment parfait pour faire un don sur Twitch 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 29/02/2016 13:34 Post(s): 2668 Karma: 4535 Durant une session de jeu, un abonné fait un don.



Certains streameurs acceptent que les donateurs puissent mettre un lien d'une vidéo YouTube qui se play automatiquement à l'écran quelques instants.



Le donateur en question a eu un excellent timing (car il existe une petite latence) afin de caler la vidéo sur la scène du jeu... je vous laisse découvrir le résultat.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:30:56