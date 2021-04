sdɯǝʇ ǝl ǝʇuoɯǝɹ ınb ɔıdoʇ ǝl

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4353 Karma: 301





J'ai eu cette idée de topic absurde alors que je suis tombé sur cette page :



http://www.revfad.com/flip.html



qui permet d'écrire des mots et phrases à l'envers...



Donc je propose un "jeu-topic", dans lequel on écrirait à l'envers. Le principe résiderait dans le fait que les posts "remonteraient le temps", c'est à dire que lorsqu'un répond à un post, on l'écrit à l'envers et on doit dire quelque chose qui aurait pu logiquement se trouver avant le précédent post, ce qui donnerait un sens à la conversation si on penche la tête à 180°.



Essayez de mettre un message qui puisse pousser le suivant à chercher ce qui aurait pu être dit avant.



Un exemple :



1er post :



¡ ʇuɐɹopoǝp un ɹǝʇǝɥɔɐ,ɯ ǝp ʇuǝɯǝʇsnɾ suǝıʌ ǝɾ 'ɹıɐlɔ ʇsǝ,ɔ



2e post :



ǝʌɐɹƃ ǝɹıdsuɐɹʇ ǝɾ sıɐno



3e post :



ıɔı pnɐɥɔ ʇıɐɟ lı





Et ainsi de suite...



Voilà... Je ne sais pas trop ce que ça peut donner mais on peut voir ?

Ne faites pas d'accents, ça ne marche pas.



Je commence avec le premier (mais dernier) post de la conversation.



______________________________________________________







¡ ǝllınoɹɹǝʌ ǝɾ doɥ zǝllɐ 'ıonb ǝʇɹodɯı,u zǝʇuoɔɐɹ snoʌ 'ǝlıʇnuı ɔıdoʇ ǝɔ ǝp ǝɹɹɐɯ ɐ uǝ,ʎ 'uoq Bonjour, je tente un jeu. Je ne sais pas si ce concept a déjà été fait sur Koreus, ça va peut-être faire un flop mais bon, ça me fait marrer et tant pis s'il est verrouillé.J'ai eu cette idée de topic absurde alors que je suis tombé sur cette page :qui permet d'écrire des mots et phrases à l'envers...Donc je propose un "jeu-topic", dans lequel on écrirait à l'envers. Le principe résiderait dans le fait que les posts "remonteraient le temps", c'est à dire que lorsqu'un répond à un post, on l'écrit à l'envers et on doit dire quelque chose qui aurait pu logiquement se trouver avant le précédent post, ce qui donnerait un sens à la conversation si on penche la tête à 180°.Un exemple :1er post :¡ ʇuɐɹopoǝp un ɹǝʇǝɥɔɐ,ɯ ǝp ʇuǝɯǝʇsnɾ suǝıʌ ǝɾ 'ɹıɐlɔ ʇsǝ,ɔ2e post :ǝʌɐɹƃ ǝɹıdsuɐɹʇ ǝɾ sıɐno3e post :ıɔı pnɐɥɔ ʇıɐɟ lıEt ainsi de suite...Voilà... Je ne sais pas trop ce que ça peut donner mais on peut voir ?Ne faites pas d'accents, ça ne marche pas.Je commence avec le premier (mais dernier) post de la conversation.______________________________________________________

Contribution le : Aujourd'hui 15:49:00