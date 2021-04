Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Problème de freins? 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4367 Karma: 11545 Problème de freins?

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:14

CrazyCow Re: Problème de freins? 0 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15219 Karma: 20240 Je pense qu'il s'entrainait à faire un demi-tour, mais ça n'a pas marché

Contribution le : Aujourd'hui 11:38:03

Variel Re: Problème de freins? 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13571 Karma: 4867 DJP de chez DJP…

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:31

LeFreund Re: Problème de freins? 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4367 Karma: 11545 Variel rohlalala... du coup j'ai qu'a dire que c'est un poisson d'avril d'avoir posté un DJP rohlalala... du coup j'ai qu'a dire que c'est un poisson d'avril d'avoir posté un DJP

Contribution le : Aujourd'hui 12:25:03

Variel Re: Problème de freins? 0 #5

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13571 Karma: 4867 @LeFreund Tu peux aussi faire comme si je n'avais rien dit, vu que j'ai la flemme de chercher où…

Mais c'est DJP, sûr.

Contribution le : Aujourd'hui 12:26:15