Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund C'est clairement la faute du motard 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4365 Karma: 11541 Très courte vidéo, qui montre un motard fautif :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:52

Variel Re: C'est clairement la faute du motard 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13566 Karma: 4866 Un motard riposte à l'attaque d'un cycliste."



Merci de passer la vidéo à l'endroit. Merci de passer la vidéo à l'endroit.

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:49