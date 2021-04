Switcher entre WIFI et LAN

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12378 Karma: 5657

shinix C'est un peu le monde à l'envers, ton histoire ! À ta place au lieu de chercher à switcher facilement sur le wifi, je chercherais plutôt pourquoi ta connexion ethernet a un débit plus limité que ta connexion wifi. Tu utilises quoi comme câble ? Et il est relié à quoi ?



Aujourd'hui 12:16:28