Options du sujet Imprimer le sujet

Kostya01121 Sera-t-il possible de plier une feuille de papier 8 fois à l'aide d'une presse hydraulique? 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 13:21:06 Post(s): 1

Sera-t-il possible de plier une feuille de papier 8 fois à l'aide d'une presse hydraulique?

Contribution le : Aujourd'hui 13:24:27