dubstyle Un clip de rap pour la campagne à la mairie de New York de Andrew Yang

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 855 Karma: 1274

Pour faire campagne, il vient de publier un clip de rap, interprété par





MC Jin - Yang for NY | Official Music Video



C'est clairement d'un autre niveau que ça :





LipDub Jeunes UMP 2010 Officiel



... ou ça :





Aujourd'hui 16:52:40