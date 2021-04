Options du sujet Imprimer le sujet

Hieronymus Bosch Butt Music



Bosch s’est « amusé » à peindre une partition sur le cul d’un mec aux enfers...



Du coup un autre mec s’est dit que ça serait cool de la jouer



Le résultat est assez joli, léger et éphémère comme un bon gros ...

