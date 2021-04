Les femmes sont-elles plus frileuses que les hommes ?

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11462 Karma: 3526

J'ai comme l'impression que la cause n°3 rejoindrait un peu la n°1 ?!

Pas trop convaincu par ces explications. Et je rajoute ce fait : les pieds ds filles sont beaucoup plus sensibles au froid, et notamment plus enclins à développer des engelures. Il paraîtrait qu'il s'agit d'une histoire de vascularité.

Contribution le : Aujourd'hui 23:24:37