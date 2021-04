Des chevaux de la police fédérale se baladent en ville sans leurs cavaliers

Options du sujet Imprimer le sujet

Aucune explication quant au fait que les chevaux parcourent la ville sans leurs cavaliers.







(Image véridique suite à l'intervention de la police pour disperser les gens dans un parc) Ils en avaient peut-être marre de se faire caillasser les canassons...(Image véridique suite à l'intervention de la police pour disperser les gens dans un parc)

