-Flo-

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12383 Karma: 5663 La preuve est maintenant établie que les Reptiliens sont bien réels et qu’ils infiltrent les réseaux activistes pour déstabiliser l’équilibre mondial. Comment les reconnaître ? Le sang qui coule dans leurs veines est noir.







Tags : manifestant manifestation escalade building peinture New York

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:44

mahad Re: Un activiste reptilien chute d'un bâtiment

@Miiiichel a écrit:

Hanche + clavicule?

@Miiiichel a écrit:

Hanche + clavicule?



C'est un bon combo Citation :C'est un bon combo

Contribution le : Aujourd'hui 12:44:35