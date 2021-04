ARAL - // ARTFX OFFICIAL //

Je viens d'arriver Inscrit: 09/01/2017 20:56 Post(s): 89 Karma: 208



Créée en 2004, l'école ARTFX figure dans le top 10 mondial des écoles créatives (classement The Rookies 2020).





Dans ce court, Agent Hayes est envoyé en mission dans le mystérieux désert de la mer d'Aral.





