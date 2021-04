Neymar veut faire la bagarre dans le couloir du parc des princes

Je viens d'arriver Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 59 Karma: 55

Bah il avait pas un anniversaire chez sa frangine a fêter ce baltringue ?



On voit a quel point la situation du psg est tendue. Mbappé cette semaine qui dit que les propos des supporters commencent a l atteindre, neymar qui jamais ne joue contre le barca la ramène face à un mec de Lille... ils perdent les valeurs qu'ils portaient bien haut du temps de zlatan et cavani je trouve. Pas un entraîneur depuis blanc offre du grand spectacle a ses supporters et l absence du public ne fait pas tout.

Contribution le : Aujourd'hui 20:28:21