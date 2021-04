Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un combattant de MMA sonné fait une prise à l’arbitre 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12387 Karma: 5676







Lien vers le combat entier Le combattant Ma Jia Wen, après s’être pris un peu trop de coups à la tête, perd sa lucidité et tente de faire une prise en verrouillant la jambe de l’arbitre Olivier Coste.

Contribution le : Aujourd'hui 12:28:57