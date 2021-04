Options du sujet Imprimer le sujet

Abiji Dark Vador en stop-motion 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 29/09/2017 17:04 Post(s): 44 Karma: 147 Une petite vidéo sympa réalisée par l'artiste "Animist" :





Star Wars- Moving Darth Vader’s Force FX Lightsaber in Stop Motion

Contribution le : Aujourd'hui 13:32:10