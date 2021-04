Convoi royal de momies au Caire

Je suis accro Inscrit: 12/08/2012 21:54 Post(s): 1423 Karma: 225

22 momies ont été déplacées avec ces chars pour rejoindre le musée national de la civilisation égyptienne, ce samedi 3 avril.

Impressionnante mise en scène ! Quoi qu'un peu kitsch ?





Egypt puts mummies on parade with move to new museum

