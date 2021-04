Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Casse de pierre en un coup 0 #1

Spécial K Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4596 Karma: 7050 Je suis pas certain que ca soit pas un montage...je vous laisses juges, vous qui saurez mieux que moi.



One inch punch #11 China martial arts master 林亦文

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:15

borntoswim Re: Casse de pierre en un coup 0 #3

Je m'installe Inscrit: 21/05/2015 14:35 Post(s): 366 Karma: 440 Pas mal, on dirait tout de même qu'il y a une fissure au niveau de la petite trace rouge sur le côté. En revanche comment il fait, bonne question. Ça fait beaucoup rire sa copine par contre !

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:31