Un papillon surprenant

Je voyais bien qu’un truc clochait, mais j’ai mis du temps à comprendre quoi.



Il s’agit d’une œuvre en bodypaint réalisée par l’artiste Johannes Stötter. Un caméléon du même artiste était déjà passé



Il y a beaucoup d’autres réalisations sur sa

Re: Un papillon surprenant

j'maphahu

