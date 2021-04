Options du sujet Imprimer le sujet

Déménagement de 22 momies en Egypte

Jinroh

L'Egypte fait défiler les momies de ses pharaons dans les rues du Caire

dioux Re: Déménagement de 22 momies en Egypte

Je suis accro Inscrit: 24/05/2010 18:39 Post(s): 565 Karma: 362 Je ne comprends déjà pas le délire de base de bouger de place un défunt de sa sépulture, même à des fins scientifiques et quelque soie son état...

Remkage Re: Déménagement de 22 momies en Egypte

Je ne comprends déjà pas le délire de base de bouger de place un défunt de sa sépulture, même à des fins scientifiques et quelque soie son état...



Le but est de le faire Tout en Camion! Citation :Le but est de le faire Tout en Camion!

