Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69936 Karma: 32374

Skateboard Fail





Guy Falls Knee-First While Riding Skateboard Down Handrail - 1188530



Sauter sur des troncs d'arbre





Guy Falls in Water While Jumping From One Vertical Log of Wood to Another - 1188168

Contribution le : Aujourd'hui 07:26:15