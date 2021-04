Un chien réagit à un mot + Camion vs Train

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69947 Karma: 32379

Un maitre lit sa liste de course à son chien





Doggy Makes for A Great Undercover Cop || ViralHog



Camion vs Train à un passage à niveau





Stuck Truck Struck by Train || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:02:36