Nettoyer la pelouse après un match

Personnellement je trouve que c'est un petit geste limite normal, mais peu d'atlètes de haut niveau tous sports confondus le feraient. Après le 8eme de finale de la Champions Cup remporté par le Stade Toulousain contre Bristol, l'international Sud Africain, Chelsin Kolbe ramasse les bouteilles en plastique qui traînent sur la pelouse.Personnellement je trouve que c'est un petit geste limite normal, mais peu d'atlètes de haut niveau tous sports confondus le feraient.

