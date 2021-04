Options du sujet Imprimer le sujet

NeZeiQei Faut pas énerver une femme 2 #1

NeZeiQei

Contribution le : Aujourd'hui 20:40:25

Un homme en voiture se comporte mal avec la cycliste. Sa réaction ? Bien fait pour lui !

Contribution le : Aujourd'hui 20:40:25

lsdYoYo Re: Faut pas énerver une femme 0 #3

lsdYoYo

"La meilleure protection qu'aucune femme peut avoir est le courage".

Euh... on me confirme la traduction ?!

Contribution le : Aujourd'hui 21:10:03

Euh... on me confirme la traduction ?!

Contribution le : Aujourd'hui 21:10:03

lsdYoYo Re: Faut pas énerver une femme 0 #4

lsdYoYo

Ok, j'imagine que la cycliste c'est fait "plaisir", mais j'ai bien peur que cet abruti soit encore plus (débile /remonté /lourd /insupportable) après cet incident.

Contribution le : Aujourd'hui 21:12:56

Contribution le : Aujourd'hui 21:12:56