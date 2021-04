Options du sujet Imprimer le sujet

Une voiture sur un chantier

Quelle joie que sa vitre soit abaissée



Vous navigateur est trop vieux Une voiture essaie de prendre un raccourci par un chantier et... ben la prochaine fois il/elle fera le tour!!!Quelle joie que sa vitre soit abaissée

Contribution le : Aujourd'hui 21:14:29

Berousky Re: Une voiture sur un chantier

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13673 Karma: 639 Par contre la chaux doit piquer les yeux :s Visiblement il avait la vitre ouvertePar contre la chaux doit piquer les yeux :s

Contribution le : Aujourd'hui 21:28:07